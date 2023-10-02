Российский военный вытащил на себе раненого украинца под обстрелами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий Южной группировки войск ВС РФ с позывным Кортес спас жизнь украинскому солдату, сообщает РИА Новости. По данным агентства, боец вытащил раненого украинца, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Как утверждает Кортес, ему также пришлось заговорить на украинском языке, чтобы сохранить жизнь солдату. Предполагается, что он мог перепутать российских военнослужащих с группой эвакуации ВСУ из-за шокового состояния.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как российский военный тащит на себе плененного украинца. Солдат ВСУ находится в полуобморочном состоянии из-за введенного обезболивающего. В какой-то момент бойца начинают обстреливать украинские войска, снаряды были выпущены из автоматического гранатомета АГС-17. Тем не менее Кортесу удалось выполнить задачу и спасти украинского солдата.

Он оставался жив, он был ранен, неважно [что обстреливают], есть приказ, надо выполнять. <...> Когда я его видел [после эвакуации], он был жив. Дальнейшая судьба мне его неизвестна, — рассказал Кортес.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском. Как утверждает один из бойцов, все они были мобилизованными. Один из пленных рассказал, что командование отправило его группу на пустые позиции на переднем крае, пообещав, что им предоставят беспилотники. Однако этого так и не произошло.