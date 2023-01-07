Российские военные показали видео танковой дуэли в Донбассе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Сети появилось видео танковой дуэли в Донбассе, в которой участвовали три российских танка и два украинских. Военнослужащий российской армии, прокомментировавший РИА Новости видеоролик, отметил грамотную тактику российского танкового экипажа, благодаря которой удалось поразить противника.

Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекают внимание двух танков (ВСУ. — NEWS.ru), которые расположились в другой лесополосе, — говорится в сообщении.

Российские военный, комментируя видео, подчеркнул, что танковая дуэль была очень сложной и опасной.

Это очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 метров. Но наш танковый экипаж не испугался ничего и противника уничтожил, — добавил собеседник агентства.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на Краснолиманском, Соледарском, Авдеевском, Марьинском, Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Херсонском, Криворожском направлениях, а также в Запорожской области ответным огнем российских военных были подавлены позиции ВСУ, с которых велись обстрелы. На этих направлениях за сутки, по словам Конашенкова, было уничтожено около 120 украинских военных, а также два танка, бронетранспортер, боевая бронированная машина, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, три пикапа и три автомобиля.