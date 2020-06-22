Российские власти намерены потратить миллиарды на ремонт дорог

https://static.news.ru/photo/c6147a42-b486-11ea-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба правительства России сообщила о планах российских властей потратить несколько миллиардов рублей на строительство, ремонт и реконструкцию мостов, путепроводов и дорог.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подчеркнул, что это позволит ускорить реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах властей потратить около 43 миллиардов рублей.

Принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на строительство дорог в России необходим 1 трлн рублей. По его словам, в связи с этим следует делать акцент на привлечение частного капитала.

Как информировал NEWS.ru, в апреле 2020 года президент России Владимир Путин потребовал ускориться с ремонтом дорог в стране.