Российские власти намерены потратить миллиарды на ремонт дорог

Пресс-служба правительства России сообщила о планах российских властей потратить несколько миллиардов рублей на строительство, ремонт и реконструкцию мостов, путепроводов и дорог.
Премьер-министр страны Михаил Мишустин подчеркнул, что это позволит ускорить реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах властей потратить около 43 миллиардов рублей.
Принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации, — говорится в документе.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на строительство дорог в России необходим 1 трлн рублей. По его словам, в связи с этим следует делать акцент на привлечение частного капитала.
Как информировал NEWS.ru, в апреле 2020 года президент России Владимир Путин потребовал ускориться с ремонтом дорог в стране.
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