Российские ракетоносцы выполнили семичасовой полет над Японским морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале. По данным ведомства, полет был плановым и прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Маневры бомбардировщиков осуществлялись в сопровождении истребителей Су-35С.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов, — говорится в сообщении.

В сентябре два дальних российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Балтийского моря. Тяжелые сверхзвуковые самолеты также действовали в сопровождении истребителей Су-35С.

Позже истребитель МиГ-31 Воздушно-космический сил России перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над акваторией Баренцева моря. Цель, приближающуюся к государственной границе РФ, обнаружили средствами контроля воздушного пространства. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет развернулся. Нарушения государственной границы не допущено.