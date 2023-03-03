Российские десантники отбили атаку ВСУ в ЛНР: новости СВО к утру 3 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

В связи с нападением украинских диверсантов в Курской области усилили меры безопасности, сообщила пресс-секретарь главы региона Романа Старовойта Анастасия Гурина. Она напомнила, что охрана общественного порядка в области ранее уже была усилена в связи с действующим в регионе средним уровнем реагирования и «желтым» уровнем террористической опасности.

Тем временем операция у десятилетнего мальчика, который был ранен в Брянской области украинскими диверсантами, прошла успешно. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, доктора извлекли пулю из тела ребенка. По словам главы региона, это была пуля «натовского производства». Губернатор добавил, что раненный диверсантами ребенок в настоящий момент находится под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

Украина получила новое вооружение от Запада, заявил в беседе с «Радио 1» член гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, у ВСУ появились боеприпасы и ракеты в большом количестве, хотя до этого украинская армия испытывала снарядный голод. Чиновник подчеркнул, что из-за новых поставок западного вооружения выросла интенсивность обстрелов ВСУ и артиллерийских дуэлей.

Киевское командование не учитывает потери и бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, заявил командир минометного расчета с позывным Антип, который выполняет задачи на Кременском направлении в Донбассе. Он сообщил, что группа противника выехала на передний край, чтобы окопаться, но их засекли с беспилотника и уничтожили. Спустя несколько часов они вернулись, чтобы забрать своих убитых и продолжить копать. Украинских солдат кидали на эту позицию с минимальным промежутком времени, несмотря на огонь. Несмотря на повторные артиллерийские налеты, противник продолжал копать. Командир минометного расчета уточнил, что противник точно знает, что ответ будет, но все равно продолжает лезть, даже если несет потери.

По сообщению представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за последние 24 часа украинские военные 23 раза обстреляли территории ДНР. Всего было выпущено при этом 62 снаряда. Обстрелы производились из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Обстрелы были на Донецком направлении (5 раз), Горловском направлении (16 раз), Ясиноватском направлении (1 раз) и Волновахском направлении (1 раз). В результате обстрелов пострадали населенные пункты: Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк и Никольское. Кроме того, сообщается о гибели одного гражданского лица в Никольском и ранении мирной жительницы в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки Вооруженные силы Украины провели 30 обстрелов.

Фото: t.me/vvgladkov

Российские десантники сорвали попытку украинских подразделений прорваться на линию фронта в ЛНР. Они были атакованы минометами и другими видами оружия, что заставило их разбежаться в разные стороны. Рано утром в пятницу противник предпринял еще одну попытку подойти к российским позициям, но благодаря проведению разведывательной работы с наблюдательных постов и с воздуха, противник был обнаружен еще на подступах, рассказал командир подразделения с позывным Самара. По его словам, при помощи АГС был нанесен огневой удар по разрозненным группам ВСУ, а затем при помощи РПГ и стрелкового оружия были уничтожены оставшиеся украинские солдаты.

На Украине планируют мобилизовать работников атомных электростанций, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По информации издания, депутаты Верховной рады обратились в НАЕК «Энергоатом» с просьбой предоставить списки сотрудников, которых можно будет привлечь в ВСУ. В статье сообщается, что письмо на имя главы «Энергоатома» Петра Котина направила нардеп Ирина Венедиктова.