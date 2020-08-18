Росреестр заявил о возможности вдвое увеличить земли под жилую застройку

https://static.news.ru/photo/c096b76e-e164-11ea-a088-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России более 100 тыс. га земли можно использовать под жилищное строительство, а это вдвое больше показателя нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в Службе государственной регистрации (Росреестре).

Такие данные приведены после анализа эффективности использования земельных участков, отметили в пресс-службе организации.

Исследование показало возможность потенциального вовлечения в оборот под жилищное строительство 5560 земельных участков и территорий общей площадью 107,18 тыс. га, что в два раза превышает целевой показатель нацпроекта. Из них более 3058 земельных участков площадью 40,56 тыс. га подходят для строительства многоквартирных домов и 2502 участка площадью 66,62 тыс. га — для индивидуального жилищного строительства, — отметили в Росреестре.

Данные о свободных территориях будут размещены в открытом доступе с помощью сервиса «Земля для стройки». Сейчас Росреестр разрабатывает технологию, с помощью которой можно будет отобразить земельные участки на публичной кадастровой карте, передаёт ТАСС. Разработка станет частью эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Как рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский, с помощью проекта «Земля просто» каждый предприниматель сможет просто и без лишних сложностей выбрать землю.

Появится возможность выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нём сведения, направить заявку на регистрацию, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги и сборы. Данный сервис упростит и ускорит процесс вовлечения в оборот государственной и муниципальной земли и иных объектов недвижимости, — пояснил Скуфинский.

Создание Единого информационного ресурса о земле и недвижимости в качестве эксперимента пройдёт в нескольких российских регионах в 2020–2021 годах, а в 2022 году проект будет растиражирован на другие субъекты РФ по мере их готовности, отметили в службе. Сейчас проект постановления находится на общественном обсуждении.

По проекту «Жильё и городская среда» вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тыс. га необходимо к 2024 году.

Как писал NEWS.ru, теперь оспорить кадастровую стоимость можно через запрос в МФЦ. Соответствующие поправки в закон, расширяющие полномочия Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, вступили в силу 11 августа.