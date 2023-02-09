В России запустят производство новых космических «грузовиков» Роскосмос начнет создавать многоразовые ракеты-носитель «Корона» в 2023 году

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Одноступенчатая многоразовая РН КОРОНА в орбитальном полете

Роскосмос в 2023 году начнет работу по созданию космического комплекса с многоразовой ракетой «Корона», которая может выводить полезную нагрузку на низкие околоземные орбиты и возвращать грузы на Землю, сообщил гендиректор и генеральный конструктор АО «ГРЦ им. Макеева» Владимир Дегтярь. По его словам, ракету при этом можно использовать до 100 раз, передает «Интерфакс».

На подтверждение этих и других технологий создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя направлена научно-исследовательская работа, предполагаемая к выполнению в 2023–2025 годах с привлечением предприятий госкорпорации «Роскосмос», — сказал Дегтярь.

Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Макеева занимается разработкой ракеты-носителя «Корона» с 1997 года. Проект является инициативной разработкой центра и ведется за счет собственных ресурсов. Согласно презентации, представленной гендиректором ГРЦ им. Макеева, стартовая масса ракеты будет составлять 302–315 тонн, высота — 42,15 м.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стал для России сотым успешным пуском подряд с октября 2018 года. По данным корпорации, 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.

В корпорации уточнили, что было проведено 82 пуска ракет-носителей семейства «Союз», по пять «Союзов-ФГ», «Союзов-СТ-Б» и «Союзов-2.1в», четыре «Союза-СТ-А», 11 пусков ракет-носителей «Протон-М», четыре пуска ракет-носителей семейства «Ангара» и три пуска ракет-носителей «Рокот».