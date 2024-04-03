Роскомнадзор опроверг блокировку работы WhatsApp на территории России Роскомнадзор связал сбои в WhatsApp с внутренними проблемами Meta

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор (РКН) сообщил ТАСС, что не ограничивает работу мессенджера WhatsApp на территории России. В пресс-службе ведомства допустили, что сбой в его работе вызван неполадками внутри инфраструктуры корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ. Наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы, — говорится в заявлении ведомства.

В РКН уточнили, что жалобы на работу мессенджера поступают из России, Великобритании, Индии, США и других стран.

Ранее стало известно, что по всей России были зафиксированы сбои в работе мессенджера WhatsApp. Пользователи пожаловались на неполадки сразу в нескольких регионах страны. Больше всего жалоб на перебои в работе поступило из Москвы (44%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края и Московской области (по 7%).

Международная онлайн-платформа Downdetector также проинформировала о неполадках в работе WhatsApp. Большинство пользователей (70%) пожаловались на то, что приложение не открывается. О том, что не удается отправить или получить сообщения, сообщили 25%.