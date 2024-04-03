Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp в РФ

Фото: Weronika Peneshko/dpa/Global Look Press

По всей России были зафиксированы сбои в работе мессенджера WhatsApp, сообщается на сайте «Сбой.рф». Пользователи пожаловались на неполадки сразу в нескольких регионах страны.

Больше всего жалоб на перебои в работе мессенджера поступило из Москвы (44%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края и Московской области (по 7%).

Международная онлайн-платформа Downdetector также проинформировала о неполадках в работе WhatsApp. Большинство пользователей (70%) пожаловались на то, что приложение не открывается. О том, что не удается отправить или получить сообщения, сообщили 25%.

Помимо этого, стало известно, что замечены сбои в работе сервисов Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Неполадки в работе мессенджера Telegram были отмечены вечером 2 апреля. Пользователи жаловались на то, что плохо загружаются фото и видео.

Накануне о массовых сбоях рассказали пользователи социальной сети «ВКонтакте». Судя по статистике портала «неработает.рф», больше всего жалоб (21%) поступило из Москвы. Представители соцсети не комментировали ситуацию.