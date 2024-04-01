Пользователи «ВКонтакте» сообщают о массовых сбоях В работе соцсети «ВКонтакте» зафиксирован масштабный сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают о массовых сбоях в работе приложения и сайта по всей стране, о чем свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов. Судя по статистике портала «неработает.рф», больше всего жалоб (21%) поступает из Москвы. Представители соцсети пока никак не прокомментировали ситуацию.

Согласно последней информации, на втором месте по количеству жалоб от пользователей (14%) оказался Санкт-Петербург. Следом идут Свердловская, Нижегородская и Челябинская области.

14 марта у части пользователей в России перестал открываться сайт онлайн-магазина приложений Google Play. Проблема наблюдалась как на мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах. Согласно данным портала, доступность сайта play.google.com в России составляла 0%. Страница открывалась только при использовании VPN-сервисов.

Ранее СМИ сообщали о массовых жалобах владельцев смартфонов бренда Xiaomi на сбой в работе устройств. Предварительной причиной неполадок стало обновление программного обеспечения, проблема затронула гаджеты, работающие на MIUI и HyperOS. Представители Xiaomi принесли извинения пользователям за доставленные неудобства.

До этого сервис Downdetector зафиксировал массовый сбой в работе популярного мессенджера Telegram, неполадки наблюдались как в работе веб-версии, так и в мобильном приложении. Большинство пользователей жаловались на проблемы с соединением с сервером Telegram.