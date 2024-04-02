Сбой произошел в работе Telegram

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные Downradar. Отмечается, что в мессенджере плохо загружаются фото и видео.

Как сообщалось на 19:12 мск, из Москвы поступило 176 сообщений о сбое. Также неполадки наблюдаются в Санкт-Петербурге, Челябинске, Минске, Киеве, Новосибирске и Казани. Всего фиксируется 1431 отчет о сбое в работе приложения.

22 марта сообщалось, что жители России жаловались на сбои в работе «ВКонтакте». Большинство обращений поступало из Москвы. В самом мессенджере выпустили заявление, в котором подтверждается, что на часть серверов повысилась нагрузка, поэтому некоторые юзеры могут испытывать проблемы с загрузкой. Это происходило на фоне теракта в «Крокусе».

Ранее, 18 марта, пользователи «МегаФона» сообщили о массовом сбое в работе оператора связи. Большинство клиентов сигнализировало о проблемах с «МегаФоном» в Москве, на которую приходится 24% от общего количества жалоб. В Петербурге с неполадками столкнулись 17% абонентов.

До этого стало известно о масштабном техническом сбое в работе системы «Макдоналдс» сразу в нескольких странах. Сообщалось, что проблемы наблюдались в ресторанах быстрого питания в Японии, Китае, Гонконге, Австралии.