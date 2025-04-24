Рогов отреагировал на приговор, вынесенный Попову Председатель ОП Рогов выразил надежду, что Попова вернут в зону СВО

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, приговоренного к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог, следует вернуть в зону СВО, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, генерал обладает большим опытом ведения боевых действий и заслужил безграничное доверие военнослужащих.

Я, конечно, расстроен данным решением суда. Давать правовую оценку я не вправе по той простой причине, что не ознакомлен с материалами дела, которые засекречены. Но понимаю одно, что Иван Попов куда нужнее на передовой, чем в заключении. Хотя бы потому, что боевой опыт, доверие к нему со стороны бойцов и воинов СВО максимальное, зачастую безграничное. И это человек, который умеет воевать и хочет воевать за родину. И я надеюсь, что решение о том, чтобы он вернулся на фронт, будет принято, — сказал Рогов.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, бывшего генерала лишили воинского звания, назначили ему штраф в 800 тысяч рублей и запретили занимать организационно-хозяйственные должности сроком на два года.