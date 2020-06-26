РФ заинтересовало предложение Трампа о расширенном формате саммита G7

https://static.news.ru/photo/0e72ff38-b7b7-11ea-9b68-fa163e074e61_660.jpg МИД Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива американского президента Дональда Трампа относительно того, чтобы провести саммит Группы семи (G7) в расширенном составе с участием России, Австралии, Индии и Южной Кореи, вызвало интерес у Москвы. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергея Рябкова.

У России отношение заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США, — цитирует Рябкова ТАСС.

Трамп заявил, что переносит проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая Россию. По его словам, этого требует здравый смысл.

В странах G7 эту идею не оценили. В частности, в Париже заявили, что не заметили изменений во внешней политике РФ, которые позволили бы ей присоединиться к сообществу. Против также высказался глава правительства Канады Джастин Трюдо.

В Группу семи входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Саммиты G7 проходят каждый год по очереди в гостях у каждой страны-участницы клуба. У «Семёрки», однако нет устава и она не основана на международном договоре. Кроме того, решения «Большой семёрки» носят характер намерений и не имеют обязательной силы.

Как писал NEWS.ru, ранее Рябков оценил книгу экс-советника по нацбезопасности президента США.