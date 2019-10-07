В Приморский сафари-парк поступил редкий зверь — лигр. До этого самец по кличке Благ содержался в стеснённых условиях в мини-зоопарке при кафе, расположенном на трассе Владивосток — Находка. Сейчас животное помещено в вольер площадью 72 квадратных метра, но работники парка в будущем обещают создать для него более благоприятные условия.

Лигр — это гибрид, получаемый путём скрещивания льва-самца и тигрицы-самки. В дикой природе такое скрещивание не встречается из-за различных ареалов обитания видов. Но поскольку львы и тигры относятся к одному биологическому виду пантер, возможно искусственное скрещивание в неволе, но при этом вероятность появления жизнеспособного потомства невелика. Соответственно, в мире насчитывается не более двух десятков лигров.