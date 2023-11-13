«Распиаренная личность»: военный эксперт о гибели «лучшего танкиста ВСУ» Военэксперт Дандыкин: «лучший танкист ВСУ» Гацанюк был распиаренной личностью

Фото: МО Украины

Украинский военнослужащий Максим Гацанюк, известный как «лучший танкист» вооруженных сил республики, был распиаренной личностью, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он напомнил, что погибший часто выступал на телевидении и говорил о победе Украины. По мнению Дандыкина, от Гацанюка «отвернулось военное счастье» и российские военные оказались сильнее.

Это была распиаренная личность, везде выступал. Военное счастье отвернулось от него, наши оказались сильнее, танкисты или противотанкисты. В боевых действиях, к сожалению, гибнут и наши парни. Гацанюк был засвечен, часто выступал, говорил о победе ВСУ. Так что одним матерым боевиком стало меньше, и нашим ребятам будет легче, — сказал Дандыкин.

В пресс-службе города Погребище Винницкой области сообщили, что Гацанюк погиб от полученных ранений в Запорожской области. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Гацанюк был призван на военную службу в ВСУ в рамках всеобщей мобилизации, объявленной Киевом в феврале 2022 года. Боец давал интервью различным телеканалам, называвшим его лучшим танкистом в украинской армии. Он утверждал, что Украине «осталось всего ничего» до победы.