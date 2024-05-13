Раскрыто, какие задачи должен решить Белоусов на посту министра обороны Экономист Беляев: Белоусову предстоит укреплять ВПК на посту министра обороны

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Андрей Белоусов

На посту министра обороны России Андрею Белоусову предстоит развивать и укреплять военно-промышленный комплекс, заявил в беседе с NEWS.ru экономист финансовый аналитик Михаил Беляев. Он подчеркнул, что Белоусов прекрасно разбирается в «экономических хитросплетениях». По его словам, ВПК сможет дать импульс для других отраслей, сопряженных с военным производством.

Белоусов прекрасно разбирается в этих экономических хитросплетениях. Он может обеспечить эти задачи, включая модернизацию и искусственный интеллект, освоение новых видов продукции, тех же беспилотников. Для ВПК это приобретение. ВПК даст импульс для других отраслей экономики, которые сопряжены с военным производством, — пояснил Беляев.

Он подчеркнул, что военная экономика подразумевает полную перестройку инвестиционного процесса на военное потребление. Однако, как отметил эксперт, на данный момент такой необходимости в России нет. Речь идет именно о консолидации ВПК, считает экономист.

Речь идет о консолидации ВПК, его развитии, укреплении. ВПК может служить локомотивом для всей остальной экономики. Конечно, ВПК в современных условиях нужен как сфера, обеспечивающая независимость и суверенитет, не говоря о военной составляющей. Судя по всему, так и будет, — добавил эксперт.

Военный корреспондент Семен Пегов ранее заявил, что Белоусов никогда не мнил и вряд ли станет мнить себя потенциальном маршалом, даже если станет главой Минобороны. По его словам, чиновник знает границы зоны собственной ответственности, что делает его эффективным управленцем.