«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на сервисе YouTube.

Как сообщает сайт студии «Мосфильм», у фильма уже более 20 миллионов просмотров. Такого количества зрителей не может предоставить ни один кинотеатр, — сообщают они. Также эта студия стала первой российской...