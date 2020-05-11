Путин выступит с обращением к россиянам 11 мая

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступит с очередным обращением к россиянам. Это произойдёт во второй половине дня.
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Как писал NEWS.ru, Владимир Путин дал новые поручения руководителям субъектов по мерам борьбы с коронавирусом. В частности, глава государства потребовал уделять внимание диагностике и лечению больных внебольничной пневмонией и ОРВИ. Также регионам поручено принять дополнительные меры по наращиванию ресурсов систем здравоохранения и меры, направленные на обеспечение доступности для населения медпомощи.
За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.
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