Путин выступит с обращением к россиянам 11 мая

https://static.news.ru/photo/fbed559c-936d-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступит с очередным обращением к россиянам. Это произойдёт во второй половине дня.

Как сообщили в Кремле, речь в его обращении пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, а также о новых мерах господдержки граждан и экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин дал новые поручения руководителям субъектов по мерам борьбы с коронавирусом. В частности, глава государства потребовал уделять внимание диагностике и лечению больных внебольничной пневмонией и ОРВИ. Также регионам поручено принять дополнительные меры по наращиванию ресурсов систем здравоохранения и меры, направленные на обеспечение доступности для населения медпомощи.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.