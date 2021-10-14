Путин высказался об условиях содержания Навального

Никому из нарушителей российских законов не будут предоставляться никакие эксклюзивные условия в местах заключения, даже тем, кто называет себя политиком. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос американской телекомпании CNBC об условиях содержания в колонии оппозиционера Алексея Навального.

В интервью Путин согласился с тем, что Навальный пребывает не в самых лучших условиях для жизни, однако он не является исключением.

Он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые тоже нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью, — заявил глава российского государства.

Так он ответил на вопрос, относится ли оппозиционер к той категории граждан страны, которым государство планирует поднять уровень жизни.

Ранее Путин ответил на вопрос о возможном преемнике на высшем государственном посту.