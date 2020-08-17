Путин внёс на ратификацию соглашение о пенсионном обеспечении граждан ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/059e70e4-e09e-11ea-9447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении граждан государств, которые работают в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Текст документа в опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Соглашение гарантирует, что трудящимся не откажут в пенсии на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС.Таким образом формирование пенсионных прав трудящихся происходит за счёт взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства.

Размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государства-члена, — сказано в договоре.

По мнению российского правительства, реализация документа не потребует дополнительных средств из бюджета и будет осуществлена в рамках общего объёма расходов Пенсионного фонда России.

В пояснительной записке отмечается, что договор был подписан 20 декабря в Санкт-Петербурге главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Соглашение призвано обеспечить равные права сотрудников в сфере пенсионного обеспечения, а также должно защитить приобретённые ими пенсионные права на территориях стран ЕАЭС. Также документ должен способствовать развитию сотрудничества в области пенсионного обеспечения.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин назначил послов РФ в Гамбии, Сенегале и Габоне.