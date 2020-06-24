Путин: в моём окружении нет тех, кто не верит в Россию

https://static.news.ru/photo/29d708ce-b63a-11ea-b273-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава государства во время общения с лауреатами государственных премий за бокалом шампанского заметил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Российскую Федерацию.

Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено, — отметил президент во время встречи, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Поводом для заявления стали слова директора музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александра Ермакова, которому присуждена госпремия в области литературы и искусства 2019 года за создание музея и просветительскую деятельность.

Он пригласил Путина в усадьбу и предложил взять на перевоспитание всех, кто сомневается в силе и мощи России.

Путин вручил государственные премии за 2019 год после парада Победы 24 июня. Лауреатами госпремий стали главврач ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко, директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентин Курбатов, руководитель Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

Награду получили директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Петербург) РАН Андрей Головнёв и учёные Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН — Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович, Владимир Меледин.

Отмечены также гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская. Кроме того, госпремии получили композитор Давид Тухманов, председатель благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова и народный артист России Константин Хабенский.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин выразил надежду, что жизнь станет проще.