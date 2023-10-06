Путин сказал о гранатах в самолете Евгения Пригожина: как они там оказались

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Евгений Пригожин

Заслуженный пилот России Евгений Серых назвал предполагаемое место взрыва на борту джета бизнесмена Евгения Пригожина и прокомментировал информацию о гранатах. Что об этом известно?

Президент России Владимир Путин накануне сообщил, что при катастрофе гражданского самолета Embraer, на котором находились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, на борт не было оказано внешнего давления. Также глава государства уточнил, что в телах погибших были найдены осколки гранат.

«Мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. <...> Экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете Пригожина не было, хотя ее стоило бы провести», — заявил Путин.

Где мог произойти взрыв в самолете Пригожина

Евгений Серых, основываясь на видео крушения самолета, предположил, что взрыв был достаточно мощный и произошел в том месте, где крепится крыло к фюзеляжу самолета. По его мнению, добиться подобного приведением в действие одной гранаты невозможно.

«Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвет. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат», — отметил он.

По словам пилота, посадить воздушное судно без крыла невозможно, поэтому шансов избежать катастрофы у экипажа не было.

«Шансов не было после того, когда крыло отвалилось, уже однозначно никаких шансов. То, что там мультики показывают по телевизору, на одном крыле какие-то спортивные самолёты сажают. Шансов у экипажа не было», — объяснил летчик.

Как гранаты могли попасть на борт самолета с Пригожиным

Евгений Серых предположил, что боеприпасы могли быть загружены на самолет заранее при подготовке борта к полету, поскольку пассажиров не пустили бы на рейс, если бы у них гранаты были при себе.

«Если бы они (пассажиры. — NEWS.ru) несли с собой эти гранаты, то у них бы их просто-напросто изъяли, потому что в багаже это ни в коем случае провозить нельзя», — заметил он.

Пилот обратил внимание, что перевозка взрывчатых веществ на пассажирских самолетах категорически запрещена.

«Как они туда попали, вопросы к следствию», — сказал Евгений Серых.

Он также отметил, что гранаты на борту не могли сами взорваться, поскольку они приводятся в действие с помощью чеки.

«Если даже граната лежала, то она сама не взорвется, потому что там есть чека, кто-то должен был выдернуть эту чеку и привести её в действие. Дальше все зависит от мощности взрыва», — рассказал Серых.

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Как разбился самолет с Пригожиным

Гражданский самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину, потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Воздушное судно, следовавшее рейсом Москва — Санкт-Петербург, рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, все они погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Его ведет следователь главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибула.

По словам Владимира Путина, на настоящий момент расследование авиакатастрофы продолжается.

Похороны Евгения Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом режиме по желанию родных. Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина похоронили 31 августа на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. На панихиду были допущены только члены семьи и близкие друзья.

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