Летчик предположил, где конкретно прогремел взрыв в самолете Пригожина Летчик Серых: взрыв на борту самолета Пригожина мог прогреметь у крепления крыла

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Взрыв на борту самолета бизнесмена Евгения Пригожина мог прогреметь внутри салона в районе крепления крыла к фюзеляжу, считает заслуженный пилот России Евгений Серых. В беседе с РИА Новости он отметил, что судя по опубликованным в Сети видео, обломки бизнес-джета падали под прямым углом, а одно крыло у воздушного судна было оторвано.

Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло. <...> Взрыв, предположительно, произошел в том месте, где крепится крыло к фюзеляжу самолета — в районе центроплана, примерно в середине салона, — утверждает летчик.

По его словам, судя по масштабу взрыва, в салоне взорвалась не одна граната, а несколько или же другое мощное взрывное устройство. Как предполагает летчик, взрывчатку могли пронести на самолет заранее при подготовке воздушного судна к полету. Он отметил, что если бы пассажиры сами попытались пронести на борт снаряды, их бы изъяли перед посадкой.

Заслуженный пилот уверен, что у самолета Пригожина не было шансов совершить экстренную посадку, поскольку у судна оторвалось крыло.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что получил доклад Следственного комитета по делу о крушении самолета с Пригожиным на борту. По его словам, согласно материалам СК, признаков внешнего воздействия на воздушное судно не было, а в телах погибших найдены осколки гранат. На этом фоне российский лидер добавил, что следовало бы проверить тела на наличие алкоголя и наркотиков.

Самолет Пригожина Embraer Legacy 600, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Вместе с Пригожиным в самолете находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Все находившиеся на борту погибли.