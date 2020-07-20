Путин рассказал, когда доля современных кораблей в ВМФ РФ превысит 70%

https://static.news.ru/photo/f83d84aa-ca89-11ea-b52d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

На церемонии закладки военных кораблей на заводе «Залив» в Керчи российский президент Владимир Путин сообщил, что их в составе Военно-морского флота страны к 2027 году будет уже 70%.

Глава страны напомнил, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса.

Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%, — приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин находится в Керчи, где принимает участие в закладке универсальных десантных кораблей.

Как писал NEWS.ru, президент открыл церемонию закладной доски секции вертолётоносца «Иван Рогов».