Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/421ff7ac-b92c-11ea-9642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистами телеканала «Россия 1» рассказал, как часто он сдаёт анализы на коронавирусную инфекцию нового типа. Оказалось, что глава государства проходит указанную процедуру каждые три-четыре дня.

Российский лидер сообщил об этом в интервью для телепрограммы «Россия. Кремль. Путин».

По словам президента, он регулярно сдаёт тесты на COVID-19 — каждые три-четыре дня. После этого журналисты спросили политика, были ли все результаты отрицательными.

Слава Богу, пока да, — ответил Путин.

Президент уверен, что Россия справится с последствиями пандемии коронавируса «достойно и с минимальными потерями». Путин подчеркнул, что средства на поддержку экономики и выплаты гражданам сегодня выделяются из резервов бюджета.

Он напомнил, что в начале нулевых в России был «хронический дефицит» бюджета, люди не получали зарплаты по несколько месяцев. По его словам, за прошедшее время резервы страны «выросли в 50 раз». Ещё многое предстоит сделать для диверсификации экономики, отметил глава государства, однако, если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия — это «другая страна», заключил Путин, писал NEWS.ru.

Всего с начала эпидемии в России было выявлено 634 437 случаев коронавируса, более половины пациентов уже поправились, скончались 9073 человека. На сегодняшний день Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 2,5 млн человек, на втором Бразилия — более 1,3 млн.

17 июня главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что многие регионы РФ демонстрируют «серьёзное динамическое снижение» по заболеваемости COVID-19.