Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеосвязи

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции «Сбера», откроет в Москве памятник Достоевскому, проведёт заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с правительством. Об этом сообщили в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что Путин будет участвовать в саммите АТЭС дистанционно. «Сбер» же проведёт конференцию, приуроченную к юбилею банка.

На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно. Сбербанк на следующей неделе проведёт конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании, — сказал ведущий программы.

Кроме того, на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, и Путин откроет московский дом Достоевского на одноимённой улице. Также президент на следующей неделе проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и совещание с членами правительства.

Ранее в Кремле подтвердили планы проведения на следующей неделе трёхсторонней встречи лидера России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.