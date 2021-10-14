Путин поручил создать в России пожарную спецэскадрилью

Специальную пожарную эскадрилью поручил создать в России президент Владимир Путин. В неё войдут 22 самолёта и вертолёта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники в профильных ведомствах.

По словам одного из источников, лётная эскадрилья для пожаротушения будет создана по поручению главы государства совместно с госкорпорацией «Ростех». В неё войдут десять самолётом Бе-200ЧС и десять вертолётов Ка-32А11М, а также два вертолёта Ми-26Т.

Другой источник отметил, что эскадрилья будет создана за счёт средств Фонда национального благосостояния, а текущее содержание будет обеспечивать Ростех.

В корпорации «Ростех» подтвердили, что такое поручение есть.

Планируется, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Это новейшая модификация известного вертолёта — с двигателем повышенной мощности, «стеклянной кабиной» и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолёт Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров, — сообщили в госкорпорации.

Там также подчеркнули, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости увеличения группировки воздушных спецсредств.

Ранее Владимир Путин высказался по вопросу о преемнике. По его словам, подобные разговоры на высшем государственном посту дестабилизируют ситуацию в стране.