https://static.news.ru/photo/49a77518-40fa-11ea-85c5-fa163e074e61_660.jpg Константин Котов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность, но не пересматривать дело Константина Котова — московского программиста, осуждённого летом 2019 года за неоднократное нарушение закона о порядке проведения публичных акций, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг связь поручения президента с перестановками в Генеральной прокуратуре и Следственном комитете. По словам Пескова, Путин отреагировал на просьбу журналиста, которому пообещал изучить дело Котова после декабрьской пресс-конференции.

Президент пообещал, что он это сделает, свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре, — отметил пресс-секретарь в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Котова задержали 10 августа во время несогласованной акции за честные выборы в Москве, едва он вышел из метро. Программиста приговорили к четырём годам колонии по так называемой «дадинской статье» 212.1 Уголовного кодекса. Следствие и суд заняли лишь четыре дня.