https://static.news.ru/photo/d13d2b82-3f68-11ea-98a0-fa163e074e61_660.jpg Константин Котов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора Константину Котову. Молодого человека задержали 10 августа в Москве во время несогласованной акции протеста за честные выборы, едва он вышел из метро.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Согласно ему, проверкой дела Котова займётся новый генпрокурор Игорь Краснов. Результаты этой работы он должен будет представить главе государства до 31 марта 2020 года.

Программисту Константину Котову вменили так называемую дадинскую статью 212.1 УК. Следствие утверждало, что подсудимый более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах. Расследование по его делу завершилось в рекордные сроки — за два с половиной дня, судебные слушания также длились всего два дня. Тверской суд приговорил Котова к четырём годам колонии, апелляция в Мосгорсуде не увенчалась успехом, приговор остался без изменений, писал NEWS.ru.