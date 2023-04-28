Путин пообещал триллион на БПЛА: когда у России появится армия дронов? Командиры и эксперты обсуждают, поменяет ли этот мега-проект расклад сил в небе над линией фронта украинского конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет БПЛА С-70 «Охотник»

Власти, по сути, объявили о запуске нового национального проекта — о развитии беспилотной авиации, своей собственной, не зависящей от импорта. Не исключено, что стоимость проекта достигнет суммы в 1 трлн рублей. Между тем эксперты сомневаются в том, что России удастся быстро догнать тут другие страны. Военные при этом призывают как можно скорее расширить поставки дронов в зону СВО, поскольку ситуация на фронте по этой части остается сложной.

Что сказал Владимир Путин о беспилотниках

Объем отрасли беспилотных летательных аппаратов может достичь 1 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин на совещании, состоявшемся в ночь на пятницу в подмосковном индустриальном парке «Руднево».

«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем — 500 млрд, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн рублей, вот такой будет объем», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин назвал отрасль очень интересной и инновационной. «Во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений», — пояснил он, добавив, что практически нет такой сферы экономики, где невозможно было бы применять беспилотники.

Путин также потребовал отменить устаревшие административные и регуляторные барьеры в сфере использования такой авиации.

Зачем предлагается возродить кружки авиамоделистов при ДОСААФ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в ответ пообещал, что к концу 2026 года Россия будет выпускать по 18 тысяч дронов в год. Чтобы достигнуть цели, он призвал создать единого оператора для беспилотной и пилотируемой авиации. По словам вице-премьера, создание такого оператора для частных компаний планируется во второй половине года.

«Для привлечения молодежи в сферу моделирования и использования беспилотников предлагается задействовать инфраструктуру ДОСААФ», — сообщил он.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Мужчина с ребенком запускают дрон компании НПЦ «РКИС»

А пока дронов не хватает, Москва ведет по этому поводу диалог с зарубежьем, признал Белоусов. «Мы сейчас во все переговорные позиции с нашими крупными фокусными странами, в том числе с Китаем, вставляем вопросы по беспилотникам, в том числе по экспорту наших решений, но и по импорту, соответственно, тоже, где у нас не хватает», — сообщил он.

Примечательно, что в канун совещания немецкое издание Bild выступило с утверждением, будто украинские военные запустили в «Руднево» боевой беспилотник с целью убийства Владимира Путина. При этом издание ссылалось на украинского активиста Юрия Романенко. Тот пояснил, что узнал о визите российского лидера в индустриальный парк и решил воспользоваться моментом. По данным Bild, дрон не долетел примерно 20 км до «Руднево». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что поможет России догнать конкурентов в сфере БПЛА

В России уже есть немало компаний-производителей, которые изобрели вполне современные боевые дроны, но эти модели пока не прошли государственные испытания, рассказал NEWS.ru главный редактор издания «Беспилотная авиация», член Российского совета по международным делам Денис Федутинов.

По его словам, оптимизм внушает тот факт, что «в стране также есть неплохой уровень технического образования, который позволяет нам закрывать специалистами множество необходимых компетенций, — начиная от материалов, двигателей, систем управления, оптико-электроники и так далее».

Однако Федутинов сомневается, что властям вместе с частными инвесторами удастся выйти на уровень финансирования, озвученный президентом. «Цифра в триллион рублей пока смотрится как гипотетическая. Она может возникнуть лишь при определенном стечении обстоятельств», — полагает он. Что касается озвученного Белоусовым объема производства в 18 тысяч БПЛА в год, то Федутинов считает такой план вполне реалистичным. «Но туда войдет все, от мини до крупных беспилотников», — отметил он.

Однако пока правительство строит планы на 2026 год, острая нехватка БПЛА в зоне украинского конфликта ощущается уже сейчас, напомнил эксперт.

Фото: МО РФ Запуск БПЛА «Орлан»

«Если говорить об использовании отечественных беспилотников в СВО, то весь вопрос упирается в готовность заказчиков проявлять определенную гибкость. Если проходить все традиционные процедуры государственных испытаний и присвоения соответствующих литер и так далее, то это может затянуться на годы и потерять для СВО всяческую актуальность», — заявил Федутинов.

Какие камикадзе нужны участникам СВО

«Если заказчики готовы смириться с тем, что система, условно говоря, не сможет работать при минус 50 градусах, если они закроют глаза на мелкие недочеты, то дело ускорится. Такие разработки можно направить в зону СВО практически сразу, мгновенно», — уверен Федутинов. Такие модели пройдут апробацию в боевых условиях и либо подтвердят свои высокие качества, либо, наоборот, дадут повод для внесения корректировок.

Другие эксперты также воспользовались совещанием в «Руднево», чтобы напомнить о том, как не хватает квадрокоптеров на линии боевого соприкосновения. Политолог Сергей Марков написал в своем Telegram-канале: «Дайте быстрее фронту БПЛА, а не планы освоения бюджетных средств! Вот важнейшее требование к правительству со стороны воюющего общества».

Ранее в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин отмечал, что российский ВПК уже выпускает ряд моделей, способных конкурировать с западными дронами. «Например, «Ланцет» с дальностью применения 40-50 км, выступающий в роли дрона-камикадзе, достаточно эффективный аппарат. Или «Куб», спроектированный концерном «Калашников», тоже очень неплохо себя зарекомендовал. Ну и, например, «Орлан» с радиусом применения 250 км и возможностью нести полезную нагрузку в 60 кг и способный нести до четырех ракет класса «воздух — воздух», — перечислял эксперт.

В лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК имени Карцева ранее сообщали, что скоро на вооружение российской армии поступят новые разведывательно-ударные дроны-камикадзе РУД-250. Первая партия в феврале была отправлена на испытания в зону СВО.

Почему полевые командиры используют дроны кустарного производства

Бывший премьер-министр ДНР, лидер Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай, который курирует добровольческие отряды Союза в зоне конфликта, отмечает, что ситуация с беспилотниками, которая «поначалу была очень нехорошей», теперь существенно улучшилась.

«Мы, естественно, ожидаем дальнейшего улучшения, — сказал Бородай NEWS.RU. — К сожалению, те добровольческие отряды и подразделения, которыми я командую, не снабжены ни „Ланцетами“, ни „Орланами“. Конечно, я много слышал про них, но мы пользуемся тем, что могут закупить наши спонсоры. А наши спонсоры не способны закупать такие беспилотники — в силу организационно-бюрократических обстоятельств. Мы пользуемся и самодельными, и разными прочими дронами, — в основном не „крыльями“, а квадрокоптерами».

В пятницу, когда в «Руднево» шло совещание, «Российская газета» сообщила, что скоро в зоне СВО появится дрон-камикадзе, названный в честь погибшего блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). В проекте активно принимал участие и сам Фомин. Таким образом разработчики решили почтить его память. По их словам, дрон получит линейку штатных мощных боеприпасов. Характеристики их пока не раскрываются, но фото можно увидеть в Telegram-канале «Русский беспилотник».

Кто станет лицом нацпроекта по развитию БПЛА

В свою очередь, Forbes в пятницу сообщил: под эгидой Минцифры создается центр компетенций по развитию (ЦКР) софта для российских беспилотников для замещения зарубежных аналогов. В числе задач ЦКР целый ряд аппаратных решений, например, создание симулятора для обучения ручному управлению дронами или системы взаимодействия нескольких дронов (рой). Сейчас уровень локализации таких систем в России в среднем колеблется от 40 до 70%, пишет журнал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс с беспилотным летательным аппаратом средней дальности «Форпост»

Forbes ознакомился с протоколом совещания в Минцифры от 25 апреля. Как пишет издание, создаваемый центр получит название «Беспилотные авиационные системы», а возглавит его бывший глава Минтранса, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих. Судя по всему, именно этот топ-чиновник и станет лицом нового национального проекта.

Сын бывшего вице-премьера и сам бывший гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин, который сейчас возглавляет консультативный совет разработчика беспилотников АО «Эколибри», в пятницу заметил в своем Telegram-канале: «Многие не верят в перспективы российского производства БПЛА Аргументы понятны». По его мнению, не хватает «системной государственной политики», сформировать которую сейчас пытаются в рамках госпрограммы развития беспилотной авиации.

Как сетует Рогозин-младший, «весь предыдущий российский опыт показывает, что никакой прямой связи между объемом финансирования и достигаемыми результатами, нет». При этом он не сомневается, что «деньги в отрасль пойдут».