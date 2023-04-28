«Цифра гипотетическая»: эксперт о планах РФ выделить 1 трлн рублей на БПЛА Эксперт Федутинов: цифра в 1 трлн рублей для БПЛА пока смотрится как гипотетическая

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным сумма инвестиций в 1 трлн рублей для производства БПЛА пока смотрится как гипотетическая цифра, заявил NEWS.ru главный редактор издания «Беспилотная авиация», член Российского совета по международным делам (РСМД) Денис Федутинов. По его словам, такие деньги могут появиться лишь при определенном стечении обстоятельств. Федутинов отметил, что в стране уже есть неплохой уровень технического образования, который позволяет закрывать специалистами множество необходимых компетенций, начиная от материалов, двигателей, систем управления, оптико-электроники и так далее.

Цифра в триллион рублей пока смотрится как гипотетическая. Она может возникнуть лишь при определенном стечении обстоятельств. Однако в России уже есть немало компаний-производителей, многие модели БПЛА уже существуют, но они пока не прошли государственные испытания, — сказал он.

Федутинов добавил, что вопрос использования отечественных беспилотников в СВО упирается в готовность заказчиков проявлять определенную гибкость.

Если заказчики готовы смириться с тем, что система не сможет работать при минус 50 градусах, если они закроют глаза на мелкие моменты, то дело ускорится. Такие разработки можно направить в зону СВО практически сразу, мгновенно. Они пройдут там апробацию в боевых условиях, — отметил эксперт.

27 апреля президент России Владимир Путин допустил инвестиции в разработку беспилотников в размере 1 трлн рублей. Об этом он заявил во время совместного с московским мэром Сергеем Собяниным осмотра промышленного парка «Руднево», где создается федеральный центр беспилотных авиационных систем.