Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Первого канала и продюсера Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, подписанный российским лидером, опубликован на сайте Кремля.
За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича — генерального директора акционерного общества «Первый канал», — говорится в документе.
Награждение Эрнста приурочено к его 60-летию. День рождения продюсер отметил 5 февраля.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров Первого канала и ревизионной комиссии. Росимуществу в связи с этим поручено обеспечить включение указанных кандидатов для голосования.
В совет директоров кабмин предложил помощника президента Максима Орешкина, главу Минцифры Максута Шадаева, замглавы аппарата правительства Леонида Левина, начальника управления президента по общественным связям Александра Смирнова.