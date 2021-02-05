Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков рассказал, сколько бы, по его мнению, продлился гипотетический военный конфликт между РФ и Польшей.

Российские Вооружённые силы, оснащённые современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию. При необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское вооружение не сыграет большой...