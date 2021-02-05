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Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

15:25, 06 февраля 2021 122
Константин Эрнст Константин Эрнст Фото:  АГН Москва/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Первого канала и продюсера Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, подписанный российским лидером, опубликован на сайте Кремля.

За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича — генерального директора акционерного общества «Первый канал», — говорится в документе.

Награждение Эрнста приурочено к его 60-летию. День рождения продюсер отметил 5 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров Первого канала и ревизионной комиссии. Росимуществу в связи с этим поручено обеспечить включение указанных кандидатов для голосования.

В совет директоров кабмин предложил помощника президента Максима Орешкина, главу Минцифры Максута Шадаева, замглавы аппарата правительства Леонида Левина, начальника управления президента по общественным связям Александра Смирнова.

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