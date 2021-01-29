Правительство определилось с кандидатами в совет директоров Первого канала

https://static.news.ru/photo/dd3971ce-6344-11eb-9af8-fa163e074e61_660.jpg Константин Эрнст Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров Первого канала и ревизионной комиссии. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Росимуществу в связи с этим поручено обеспечить включение указанных кандидатов для голосования. В совет директоров кабмин предложил помощника президента Максима Орешкина, главу Минцифры Максута Шадаева, замглавы аппарата правительства Леонида Левина, начальника управления президента по общественным связям Александра Смирнова.

также в совет директоров рекомендованы генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, председатель правления банка ВТБ Юрий Соловьёв, вице-президент ВТБ и замглавы финансового департамента Светлана Федоренко, глава департамента по работе с клиентами рыночных отраслей и другой вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь, председатель правления АО «Согаз» Антон Устин.

В состав ревизионной комиссии предлагается включить главу «Автопромимпорта» Евгения Казанова, замначальника управления Росимущества Ольгу Рязанову, начальника отдела Минцифры Геннадия Трубицына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сам позвонил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и предложил отправить в космос людей для съёмок фильма, рассказал медиаменеджер.