Путин: губернаторы докладывают о планах поэтапного снятия ограничений

Владимир Путин получает доклады практически от всех руководителей регионов о постепенной отмене ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.
Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений, — отметил глава государства на встрече с руководителем «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
По словам российского лидера, главы российских регионов заинтересованы в том, чтобы туризм внутри страны развивался. Они хотят, чтобы гостиницы не пустовали. При этом местные власти будут самостоятельно принимать решения о снятии ограничений,
Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о снятии некоторых ограничений, введённых из-за коронавируса. Политик подписал указ о первом этапе выхода из самоизоляции.
Теперь людям, прибывшим из других регионов, не требуется соблюдать карантин. Кроме того, жители младше 65 лет и без хронических заболеваний получили возможность свободно перемещаться. Также гражданам разрешили заниматься спортом без использования тренажёров и устраивать самостоятельные тренировки.
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