Путин: губернаторы докладывают о планах поэтапного снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/d1759106-bf7f-11ea-8165-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Владимир Путин получает доклады практически от всех руководителей регионов о постепенной отмене ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений, — отметил глава государства на встрече с руководителем «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

По словам российского лидера, главы российских регионов заинтересованы в том, чтобы туризм внутри страны развивался. Они хотят, чтобы гостиницы не пустовали. При этом местные власти будут самостоятельно принимать решения о снятии ограничений, передаёт ТАСС.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о снятии некоторых ограничений, введённых из-за коронавируса. Политик подписал указ о первом этапе выхода из самоизоляции.

Теперь людям, прибывшим из других регионов, не требуется соблюдать карантин. Кроме того, жители младше 65 лет и без хронических заболеваний получили возможность свободно перемещаться. Также гражданам разрешили заниматься спортом без использования тренажёров и устраивать самостоятельные тренировки.