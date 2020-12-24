Профессор допустил, что «британский» штамм уже добрался до России

https://static.news.ru/photo/ddb6f10a-4592-11eb-a096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нельзя исключить, что «британский» штамм коронавируса уже находится в России, но пока его не обнаружили, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

На данный момент в России не найдено мутаций вируса, подобных тем, что были выявлены в Великобритании. Это подтверждают как данные Роспотребнадзора, так и информация учёных из группы Базыкина, передаёт РИА Новости.

Тем не менее вирус всё время накапливает мутации, в том числе и в России.

В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе (наличия такого вируса повышенной заразности, как в Британии) исключить нельзя. Но если бы такое было, то мы бы на этих маленьких данных, которые у нас есть, мы бы уже видели. То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя, — сказал профессор.

19 декабря британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. Почти вся территория юго-востока Англии из-за нового штамма коронавируса оказалась под максимальным уровнем ограничений. Власти Великобритании вводят новые ограничения с 26 декабря в графствах Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк. Там устанавливается четвёртый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции. Он предусматривает запрет на работу магазинов (кроме продуктовых), парикмахерских и спортзалов. Рестораны, пивные и кафе были закрыты ранее.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия определится с дальнейшими ограничительными мерами по ситуации с мутацией коронавируса в Великобритании, как только будет иметь всю информацию о ней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.