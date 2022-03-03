Продавцы люксовой одежды перестали доставлять товары в РФ

Часть западных продавцов люксовой одежды перестали доставлять заказы российским покупателям. Другие предупреждают о проблемах с доставкой в Россию на фоне текущих событий из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Сайты Yoox, Net-a-Porter и Mr. Porter при попытке зайти на них выдают надпись : «Ввиду сложившейся ситуации мы не можем обработать новые заказы для Вашей страны. Выполнение всех заказов приостановлено до дальнейшего уведомления».

В свою очередь, на сайтах Matchesfashion и Mytheresa размещено сообщение: «Мы сейчас не можем доставить никакие заказы в Россию».

Сайт Farfetch предупреждает, что в настоящее время возможны проблемы с доставкой в Россию и возвратом товаров.

Ранее Евросоюз ввел запрет на полёты российских самолётов в своём воздушном пространстве. Росавиация приняла зеркальный ответ в отношении европейских перевозчиков, что затрудняет логистику поставок.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».