Природные катаклизмы участятся в России в ближайшие 10 лет

https://static.news.ru/photo/eef65136-b1bd-11ea-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Россию ждёт рост природных катаклизмов на фоне изменения климата. Свои аномалии будут характерны для каждого региона.

Ураганы, ливни, смерчи в предстоящие десять лет станут случаться на территории РФ в разы чаще, чем сейчас, уверен сотрудник Главной геофизической обсерватории им.Воейкова Андрей Киселёв.

Общее число природных аномалий будет увеличиваться. Но сказать, будет ли их больше в этом году, чем в предыдущем, мы не можем, — предупредил климатолог в интервью URA.RU.

Увеличение числа катаклизмов связано с антропогенным воздействием, из-за которого меняется климат. Каждый регион будет отличаться от другого «своими» аномалиями: в одних зачастят тайфуны, в других — смерчи, в третьих — резкие перепады температур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС.