Пригожин прокомментировал передислокацию спецназа «Ахмат» в ДНР Пригожин заявил, что у «Ахмата» есть силы для взятия населенных пунктов в ДНР

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил NEWS.ru, что у спецназа «Ахмат» есть силы для занятия населенных пунктов в ДНР, но задача взять под контроль территорию всей республики перед ними не стоит. Он отметил, что не знает, на каких направлениях «Ахмат» будет выполнять свои задачи, так как эта информация держится в секрете.

Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил, — сказал Пригожин.

О том, что чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации в ДНР, Рамзан Кадыров сообщил в ночь на 31 мая. По его словам, военные должны приступить к активным боевым действиям и взять под свой контроль целый ряд населенных пунктов.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно наступают на Марьинском направлении. Он добавил, что они ведут совместную работу с 5-й мотострелковой бригадой ВС России.

31 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины могли уже начать «ползучее контрнаступление». По его словам, о начале наступления свидетельствует активизация различных фронтовых сил ВСУ.