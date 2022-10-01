Правительство утвердило новое положение по аккредитации IT-компаний

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации

Российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Документ согласован с московскими властями и обнародован на официальном портале правовой информации.

Утвердить согласованное с правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, — подчеркивается в документе.

В постановлении говорится, что в Минцифры до начала ноября должны утвердить перечень видов деятельности в указанной сфере. До 1 декабря ведомство решит вопрос, касающийся утверждения административного регламента предоставления госуслуги по аккредитации.

Последняя будет выдаваться при условии, что доля выручки окажется на уровне не менее 30%. Кроме того, аккредитация теперь будет доступна и для стартапов, которые только инвестируют в IT, но не имеют выручки с этой деятельности.

Как заявил ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, Россию в ближайшее время может покинуть в два-три раза больше IT-специалистов, чем весной этого года. По мнению главы АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, из страны уедет не менее 100 тысяч айтишников.