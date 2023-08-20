Правда ли, что станция «Луна-25» разбилась: какие еще есть версии

Фото: Роскосмос

«Луна-25»

Вчера, 19 августа, при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла внештатная ситуация, заявили в Роскосмосе. В корпорации подчеркнули, что специалисты ведут анализ случившегося. Что могло произойти со станцией?

«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации», — сказано в сообщении.

Когда и зачем эта станция полетела на Луну

Ракета «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натана Эйсмонта, одной из главных задач станции будет поиск воды на Луне. Еще во времена СССР ученым удалось узнать о наличии там водорода. Однако его соединения так и не были обнаружены. Новые исследования позволят понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.

17 августа «Луна-25» смогла сделать первую фотографию лунной поверхности при помощи телевизионных камер комплекса СТС-Л. На снимке был изображен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли.

Что могло произойти с «Луной-25»

Станция могла столкнуться с микрометеоритом и получить повреждение, пишет KP.RU.

«Такие случаи уже были на МКС, когда микрометеорит пробил радиатор системы охлаждения пилотируемого корабля „Союз МС-22“. В результате корабль пришлось сажать без космонавтов, а программу полетов вынужденно перекроили, и экипаж „Союза“ задержался на орбите более чем на полгода», — говорится в статье.

«Молчание» станции может быть также вызвано выполнением неверной команды. При оптимистичном сценарии ошибка не привела к фатальным последствиям и ее можно исправить. В этом случае специалисты через некоторое смогут наладить связь с «Луной-25».

Научный обозреватель MK.RU Наталья Веденеева заявила, что опрошенные ею эксперты говорят о том, что станция могла разбиться.

«Тормозной импульс днем был задан станции для того, чтобы немного уменьшить периселений — лунный перигей. Это необходимо для приближения момента удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс неправильно, похоже, что в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения, то есть — прямой наводкой на Луну», — написала она.

Авторы Telegram-канала «Южный полюс Луны» пишут, что потеря связи со станцией — это нормальное явление, так как в 9 вечера она зашла за горизонт.

«Сейчас она взошла над Уссурийском. В 09:25 входит над Медвежьими озерами, а в 09:39 над Евпаторией. После чего можно работать с ней всеми основными станциями, а главное — определять параметры ее орбиты», — отметил источник.

Станция «Луна-25», по предварительным расчетам, перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратила свое существование, заявили в Роскосмосе.

Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25»

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