https://static.news.ru/photo/f6cb253e-c664-11e9-89b4-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Посольство США в России сообщило об угрозе здоровью задержанного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана.

Как передаёт «Интерфакс» , в американской дипмиссии считают, что руководство СИЗО Лефортово отказывается предоставить документы о состоянии здоровья задержанного и не разрешает провести независимый медосмотр. Дипломаты призвали скорее отпустить Уилана домой, где он сможет получить надлежащую медпомощь.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря, российские правоохранители утверждают, что на изъятой у иностранца флешке обнаружены сведения, составляющие гостайну. Сам задержанный категорически отрицает все обвинения в шпионаже. После задержания выяснилось, что Уилан является гражданином еще трёх стран, кроме США — Великобритании, Ирландии и Канады.

Как ранее писал News.ru, американские дипломаты запросили срочный консульский доступ к Уилану в связи с предполагаемым ухудшением его здоровья.