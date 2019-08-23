Посольство США в России сообщило об угрозе здоровью задержанного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана.
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Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря, российские правоохранители утверждают, что на изъятой у иностранца флешке обнаружены сведения, составляющие гостайну. Сам задержанный категорически отрицает все обвинения в шпионаже. После задержания выяснилось, что Уилан является гражданином еще трёх стран, кроме США — Великобритании, Ирландии и Канады.
Как ранее писал News.ru, американские дипломаты запросили срочный консульский доступ к Уилану в связи с предполагаемым ухудшением его здоровья.