https://static.news.ru/photo/3c9f0d12-c5bd-11e9-a065-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дипмиссия США в России направило в российский МИД запрос на срочный консульский доступ к американскому гражданину Полу Уилану.

Об этом сообщило само посольство в своём Twitter. По его данным, это связано с сообщениями об ухудшении состояния его здоровья.

Мы запросили в МИД РФ срочный консульский доступ к Полу Уилану, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья, — гласит сообщение.

В диппредставительстве подчеркнули, что для США главным приоритетом является здоровье и благополучие своих граждан.

Мы запросили в @MFA_Russia срочный консульский доступ к #PaulWhelan , чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья. Здоровье и благополучие американских граждан за рубежом являются нашим главным приоритетом. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан останется под арестом до 29 октября.