Пол Уилан Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дипмиссия США в России направило в российский МИД запрос на срочный консульский доступ к американскому гражданину Полу Уилану.

Об этом сообщило само посольство в своём Twitter. По его данным, это связано с сообщениями об ухудшении состояния его здоровья.

Мы запросили в МИД РФ срочный консульский доступ к Полу Уилану, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья, — гласит сообщение.

В диппредставительстве подчеркнули, что для США главным приоритетом является здоровье и благополучие своих граждан.

Ранее News.ru писал о том, что обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан останется под арестом до 29 октября.

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