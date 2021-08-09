Посол РФ в ФРГ назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

В настоящее время строительные работы по газопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии, они будут завешены через считаные недели. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

По словам посла, Россия надеется , что на сроки завершения газопровода не повлияет германо-американская договорённость.

Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели, — сказал посол.

При этом Нечаев подчеркнул, что США и Германия не заключали соглашения непосредственно по «Северному потоку — 2». Речь идёт о совместном заявлении, не являющимся юридически обязывающим документом. Также оно не несёт никаких обязательств для РФ, которая не принимала участия в подготовке документа.

Ранее сообщалось о совместном заявлении США и ФРГ о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также в этом заявлении сформулированы условия для работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом. В числе мер — санкции, которые могут быть применены к России, если та будет использовать энергетику как оружие против стран Запада.