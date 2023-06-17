Полковник объяснил, как ВС России вычисляют центры принятия решений ВСУ Полковник Литвиненко: ВС России вычисляют центры принятия решений ВСУ с помощью дронов

Фото: МО РФ

ВС России вычисляют центры принятия решений Вооруженных сил Украины путем воздушной разведки, рассказал NEWS.ru военный эксперт, кандидат военных наук, участник боевых действий в Афганистане полковник Виктор Литвиненко. По его словам, сейчас для этого используются дроны, специальные машины и спутниковые антенны.

Обычно вычислить их пытаются разведчики из космоса, также существует воздушная разведка, или дроны сейчас работают по этому направлению. Раньше также их определяли агентурным путем или взятием пленных. Если они находятся в посадках, то, как правило, они вычленяются воздушной разведкой, с помощью спутниковых антенн и специальных машин со средствами связи, — рассказал Литвиненко.

Он добавил, что центров принятия решений может быть несколько, например три по каждому направлению: основной центральный пункт, вспомогательный и может быть запасной. По словам Литвиненко, на основном находятся командные лица или должностные, которые непосредственно отвечают за процесс. На вспомогательном пункте — дублирующие органы, которые занимаются аналитикой или созданием каких-либо моделей, а запасной пункт не включает никого, но необходим для того, чтобы при необходимости совершить переход из одного пункта в другой с целью маскировки, отметил эксперт.

Самое главное, что эти пункты очень трудно определить, к примеру, если он находится в городе, то, как правило, в заглубленном помещении. Пункты представляют собой не определенную точку, а целый район, существуют даже воздушные пункты принятия решений, — сказал полковник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска 16 июня нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, назначенный объект поражен.