Политолог ответил, причастен ли Пригожин к чисткам в Минобороны России Политолог Марков исключил причастность Пригожина к чисткам в Минобороны России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru исключил причастность бизнесмена Евгения Пригожина, который был связан с частной военной компанией «Вагнер», к чисткам в Минобороны России. Эксперт выразил мнение, что предприниматель некоторое время пользовался доверием президента России Владимира Путина, но позже тот его отдалил, так как был недоволен активной «атакой» на военное ведомство.

Я был знаком с Пригожиным, очень хорошо знаю людей из его команды. Пригожин в какой-то момент пользовался доверием Путина, но потом Путин очень жестко его отдалил. Путин был очень недоволен тем, как Пригожин активно «атаковал» Минобороны. Массив документов о коррупции дал не Пригожин, а прежде всего ФСБ, прокуратура и другие правоохранительные органы, — сказал Марков.

Он предположил, что раньше не было возможности заняться данным вопросом из-за подготовки к специальной военной операции, контрнаступления Вооруженных сил Украины, событий в Харьковской области. Политолог считает, что Пригожин не мог сообщить Путину о проблемах, так как в последнее время они не общались.

Это как: имеет ли отношение к роману девушки и парня то, что Земля вращается вокруг своей оси? Да, имеет, так как, не будь смены дня и ночи, у них не было бы романтического вечера, а из-за этого не состоялся бы роман, — добавил Марков.

Ранее издание «Царьград» со ссылкой на источник сообщило, что Пригожин может быть причастен к чисткам в Министерстве обороны. По информации СМИ, бизнесмен мог передать папку с документами Путину. Журналисты не исключили, что там были данные о нарушениях в рядах военного ведомства.