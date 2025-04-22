Почему умер Ленин, когда его вынесут из Мавзолея: пять вопросов о вожде

Фото: Александр Левицкий/РИА Новости

Владимир Ильич Ленин на празднике войск Всевобуча (Всеобщее военное обучение). Первомайская демонстрация. Красная площадь

Ровно 155 лет назад, 22 апреля 1870 года, родился революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии Владимир Ленин. Биография, обстоятельства смерти, а также процесс захоронения останков вождя мирового пролетариата до сих пор вызывают большое количество споров. Как на самом деле Ленин пришел к власти, какими были истинные причины его ухода из жизни и могут ли его тело вынести из Мавзолея на Красной площади Москвы — в материале NEWS.ru.

Что известно о биографии Владимира Ленина

Владимир Ульянов родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск). Его отец, Илья Николаевич, был крепостным, но дослужился до титула действительного статского советника. Мать, Мария Михайловна, занималась воспитанием детей — в семье росли еще два мальчика и три девочки. В 1887 году Владимир с отличием окончил гимназию. Дела семьи шли не лучшим образом: годом ранее скончался Илья Николаевич, а чуть позже его старший сын Александр был казнен по приговору суда за подготовку покушения на императора Александра III.

Ульянов поступил на юридический факультет Казанского университета, но был исключен за участие в студенческих беспорядках. Его внесли в списки неблагонадежных лиц и сослали в село Кокушкино Казанской губернии. В 1890-м он экстерном сдал университетские экзамены и получил должность помощника адвоката в Самаре, в 1893-м перебрался в Петербург. Вскоре в заграничной поездке Владимир познакомился с отцами-основателями европейского социал-демократического движения: Вильгельмом Либкнехтом, Полем Лафаргом и Григорием Плехановым. По возвращении на родину он создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», целью которого обозначили свержение самодержавия.

В следующие годы Ульянов успел попасть в тюрьму, из которой был сослан в Енисейскую губернию, жениться на приятельнице по марксистскому кружку Надежде Крупской, выпустить под разными псевдонимами несколько трудов. Параллельно участники «Союза» в 1898 году провели в Минске первый съезд российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которая в будущем расколется на меньшевиков и большевиков. Ульянов возглавит последних в 1903-м — к тому моменту он уже будет известен под фамилией Ленин.

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Фото: Russian Look/Global Look Press ладимир Ленин и Надежда Крупская

Начало Первой мировой войны лидер большевиков встретил в Австро-Венгрии, где его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу российского правительства. Однако вскоре он был освобожден и уехал в Швейцарию, чтобы весной 1917-го вернуться на родину. С апреля Ленин становится одним из главных организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного восстания и установления власти Советов. Революция завершилась успешно, однако уже вскоре оппозиция в лице эсеров, левых эсеров и анархистов выступила против нового порядка — страну захлестнула Гражданская война. Ленин стал инициатором и идеологом политики «военного коммунизма», а после завершения конфликта запустил процесс восстановления народного хозяйства страны.

Почему умер Владимир Ленин

Ленин пережил несколько покушений. В результате одного из них, в августе 1918 года, он был тяжело ранен эсеркой Фанни Каплан. Хотя врачи считали ранение смертельным, революционер выжил и довольно быстро возобновил политическую деятельность.

В мае 1922-го Ленина разбил инсульт. Медики пришли к выводу, что причиной стали переутомление и последствия покушения. Уже в декабре последовал новый удар, который привел к частичному параличу тела. В марте 1923 года вождь пролетариата перенес третий инсульт, лишивший его речи. В начале 1924-го состояние политика резко ухудшилось. Он умер 21 января в возрасте 53 лет. Непосредственной причиной смерти назвали кровоизлияние в головной мозг.

Обстоятельства кончины Ленина до сих пор остаются предметом споров. Некоторые специалисты считают приоритетной версией его ухода из жизни нейросифилис. В беседе с NEWS.ru врач-гериатр Валерий Новоселов, изучивший дневники врачей политика, отметил: кровоизлияния были типичным симптомом при данном заболевании.

Фото: РИА Новости Репродукция картины «Покушение на В. И. Ленина». Художник Петр Белоусов (1912–1989). Ленинградский филиал Центральнрого музея В. И. Ленина

«Нейросифилис, да еще и в такой запущенной форме, как у Ленина, современные врачи не наблюдают за все время своей профессиональной деятельности. Сифилис, который звали французской, польской, кантонской и даже гнилой болезнью, с момента появления антибиотиков, а затем и современных методов диагностики лечится относительно легко на ранних стадиях. Поэтому сегодня мы не видим таких тяжелых клинических форм, как у пациента Владимира Ульянова», — отметил специалист.

Какие еще есть версии смерти Ленина

Существует версия, что Ленин мог быть отравлен Иосифом Сталиным. В 2012 году петербургский историк Лев Лурье обратил внимание, что такие слухи появились вскоре после кончины вождя. По его словам, в 1924 году состояние Ленина было не столь плачевным: он отпраздновал Новый год и даже сходил на охоту. Однако лидер революции постепенно разочаровывался в Сталине, который на тот момент уже занимал пост партийного секретаря. В этот период, считает Лурье, Ленин начал выстраивать союз с Львом Троцким, что могло вынудить Сталина убрать лидера революции.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в беседе с NEWS.ru отметил, что заключение о смерти Ленина давно опубликовано и научные дискуссии на эту тему закрыты. «Все разрушительные процессы, связанные с ранением отравленной пулей, а также инсульт и инфаркт были изучены специалистами. Распространение мифов и бредней по этому поводу — это просто попытка возобновить давно завершенные споры», — уверен он.

Парламентарий Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru поставил под сомнение и версию о нейросифилисе. По его мнению, она основана на том, что Ленину действительно давали лекарства от этого недуга. Но дело в том, что тогда как раз появились препараты со сравнительно малыми побочными эффектами.

Фото: Репродукция ТАСС Владимир Ильич Ленин (Ульянов) во время болезни в усадьбе Горки Подольского уезда. 1923 год

«Отец Ленина тоже умер от кровоизлияния в мозг. Или, как в те времена говорили, апоплексического удара. У революционера была унаследованная слабость сосудов. Поскольку при многих таких расстройствах внешние симптомы схожи, лекарство от сифилиса могли давать при любых поражениях сосудов», — отметил политик.

Почему тело Ленина лежит в Мавзолее на Красной площади

Похороны Ленина состоялись спустя шесть дней после его смерти. Гроб с телом политика поместили в деревянный мавзолей на Красной площади, построенный по проекту Алексея Щусева. С предложением забальзамировать вождя выступил химик Борис Збарский, Сталин его поддержал. Другие соратники Ленина не одобряли эту идею, однако никто из них не решился высказаться открыто.

На бальзамирование тела Ленина ушло четыре месяца. В 1924 году временный мавзолей заменили вторым — деревянным. А в 1930-м был открыт третий — из мрамора, железобетона и гранита. Там тело вождя покоится по сей день. Раз в полтора-два года Мавзолей Ленина закрывается для проведения профилактических работ научно-исследовательского центра биомедицинских технологий Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

Вассерман напомнил, что аналогичным образом был захоронен основоположник российских школ военно-полевой хирургии и анестезии Николай Пирогов. «Именно так, в забальзамированном виде, но с открытым доступом к саркофагу. И сделано это было еще в имперское время в 1881 году. То есть получается, что уже тогда власть не нашла в такой форме захоронения ничего предосудительного. Кстати, я тоже был в имении Пирогова и своими глазами видел это тело», — рассказал парламентарий.

Когда тело Ленина уберут из Мавзолея

Ученые сходятся во мнении, что примененная технология бальзамирования и уникальная система контроля режима температуры и влажности воздуха в Мавзолее позволят сохранять тело Ленина еще многие десятилетия. Однако после распада СССР неоднократно поднимался вопрос о перезахоронении останков. По данным ВЦИОМ, 57% россиян поддерживают это предложение. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru отмечал: «Я считаю его великим злодеем. Ленина нужно похоронить как бывшего главу государства. С почестями, достойно, но похоронить. Ведь если я хорошо относился к человеку, я бы его похоронил достойно, а не хранил бы в центре столицы как музейный экспонат. А если не очень хорошо относился, тем более похоронил бы. То есть я не вижу ни одной причины, почему это нужно оставить. Хранить тело Ленина в центре столицы — вещь крайне в духовном плане нездоровая».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обухов, напротив, считает, что Ленин захоронен в соответствии с христианскими законами и обычаями. Он обратил внимание, что при реконструкции Мавзолея в 1970-х были проведены консультации с Русской православной церковью. В РПЦ подтвердили, что процесс погребения вождя соответствовал канонам.

«Если обратиться к публикациям 1924 года, то Мавзолей назывался могилой Ленина. Согласно закону о погребении в Российской Федерации, захоронение может быть выполнено в землю или в склеп. Мавзолей представляет собой именно захоронение в склеп, который находится на два метра ниже уровня земли. Все разговоры о том, что Ленин не захоронен, — это подмена понятий. На самом деле речь идет о перезахоронении, то есть о гробокопательстве и переносе тела в другое место», — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил позицию президента РФ Владимира Путина, который в 2019 году выступил против выноса останков Ленина из Мавзолея. «Это взвешенная и мудрая позиция, которая сохраняет единство нашей истории. Если начать копать, то придется пересматривать судьбу многих исторических объектов, таких как храм Василия Блаженного, Кремлевская стена и даже могилы царей в Кремле», — заключил Обухов.

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