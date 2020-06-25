Песков рассказал об участии Путина в голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/fa615924-b6d8-11ea-abb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин может проголосовать на плебисците по внесению изменений в Конституцию досрочно в режиме онлайн или на избирательном участке 1 июля. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, в каком формате предпочтёт отдать свой голос глава государства.

Путин, как любой гражданин, может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования — 1 июля — на избирательный участок, — цитирует Пескова РИА Новости.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию.

В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что результаты голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию не должны накручиваться.