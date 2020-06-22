Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

https://static.news.ru/photo/6e339438-b46e-11ea-a67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявление российского президента о необходимости принять поправки в Конституцию о сроках нахождения главы страны на этом посту, не говорят о том, что система не функционирует в условиях изменения власти. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, глава государства доволен выстроенной системой власти, которая «доказала свою стрессоустойчивость».

Президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира. Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации и не замечать этого было бы неверно, — цитирует Пескова ТАСС.

Комментируя заявление российского лидера о мотивации для продуктивной работы чиновников, представитель Кремля пояснил, что она совсем «не связана со сменяемостью или несменяемостью президента». При этом вопрос о тех, кто будет «рыскать глазами» в поисках новой кандидатуры в преемники, Песков назвал «абсурдным».

Тут нужно понимать, что речь идёт не о конкретных людях, а речь идёт о настроении. Люди, которые приходят на государственную службу, руководствуются гораздо более высокими соображениями, это работа на государство, это служение Родине, — заметил он.

Поводом для комментария пресс-секретаря стало интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Путин в ответ на вопрос о возможности баллотироваться на второй срок заявил, что пока не принял окончательного решения, но такой возможности не исключает. При этом глава страны отметил важность поправки в Основной закон о его возможности баллотироваться на новый срок, а чиновникам посоветовал работать, а «не рыскать глазами» в поисках преемника.

Изменения в Конституцию приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков рассказал о портрете Путина из Японии в кабинете главы государства.