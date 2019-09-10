https://static.news.ru/photo/9958bf5a-d3bc-11e9-b97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает перекосом то, с какой скоростью рассматриваются дела против участвовавших в московских акциях протеста активистов и расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.

Разные дела требуют разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям, — сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему дела против активистов расследуются быстрее, чем в отношении сотрудников полиции.

Пресс-секретарь главы государства не стал вступать в полемику после вопроса о том, почему очень быстро был вынесен приговор блогеру Владиславу Синице, которого осудили на пять лет колонии за публикацию с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Ранее News.ru писал, что Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter. Пост, который следствие считает экстремистским, Владислав Синица разместил в социальной сети 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер отвечает на вопрос одного из пользователей, зачем размещать в публичном доступе личные данные силовиков. Синица-Стеклов намекнул, что дети сотрудников правоохранительных органов могут быть похищены и подвергнуты пыткам.

Также сообщалось, что 3 сентября по «делу 27 июля» вынесли приговор Ивану Подкопаеву и Даниле Беглецу. Кроме того, в этот же день стало известно о прекращении уголовного преследования в рамках дела о массовых беспорядках Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка. Следствие также ходатайствовало о переводе ещё двух фигурантов — Егора Жукова и Сергея Фомина — под домашний арест. Егору к тому же переквалифицировали статью обвинения — теперь ему вменяют не участие в массовых беспорядках, а публичные призывы к экстремистской деятельности в Интернете за его ролики на YouTube.