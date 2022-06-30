«Перспектива безрадостная»: заслуженный пилот России о будущем авиастроения Заслуженный пилот России Сытник: перспективы авиастроения в России безрадостные

Фото: irkut.com/Transport Photo Images/Global Look Press

Перспективы авиастроения в России безрадостные, заводы не готовы обеспечить авиакомпании новыми самолётами, сообщил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. В лучшем случае производство удастся наладить где-то через 10 лет, предположил он в разговоре с «ФедералПресс». Основной проблемой лётчик назвал чиновников, не разбирающихся в отрасли.

Перспектива безрадостная. Нас на ближайшие пять лет ожидает полная жопа. Самолёты Ту-214 не выпускаются. Работает завод в Казани, мощность которого 10 самолётов в год, а нам надо тысячу. Это через 100 лет мы получим тысячный самолет. Вопрос к чиновникам, которые нам обещают, что мы пересядем на МС-21 Ту-214, на Sukhoi Superjet New, ИЛ 114-300, где эти самолёты? Кто их построит? — усомнился в будущем Сытник.

Он возмутился, что Россия годами покупала в лизинг Airbus и Boeing, поставляла в другие страны материалы, пока её предприятия и конструкторские бюро приходили в упадок. По мнению лётчика, на создание двигателя потребуется 10–12 лет, а на разработку нового самолёта — не меньше восьми.

Юрий Сытник отметил, что есть заводы в Иркутске, Чите, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, следует возродить заводы в Саратове и Смоленске и загружать на полную мощность. Авиастроением же, по его словам, должны руководить «нормальные специалисты», а не «суперменеджеры», тогда получится развить конструкторскую мысль, привлечь молодёжь и в десятки раз увеличить количество отечественных комплектующих.

В апреле глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что производство «импортозамещённой версии» ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 начнётся в 2024 году. Таких воздушных судов будет выпускаться 20 штук ежегодно.